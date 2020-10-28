Задержан злоумышленник, из-за которого сошли с рельс 15 вагонов

Правоохранители задержали злоумышленника, умышленно повредившего железнодорожные пути в Кривом Роге, из-за чего впоследствии с рельс сошли 15 вагонов.
«Сотрудниками МВД Украины совместно с сотрудниками службы безопасности УЗ оперативно установлен и задержан с поличным злоумышленник, который занимался демонтажем верхнего строения пути, что и привело к схождению 15 вагонов на перегоне возле Кривого Рога. Сейчас этот человек дает показания», — сообщил глава АО «Укрзализныця» Владимир Жмак на своем Telegram-канале.
По его словам, в настоящее время идут восстановительные работы, уже подняты и установлены на рельсы четыре вагона.
Как сообщалось, 15 вагонов грузового поезда сошли с рельсов во время движения на окраине Кривого Рога (Днепропетровская обл.) в среду ночью.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016