Медведчук: Пока оппозиция чтит память героев Великой Отечественной войны, власть переписывает историю

В то время как оппозиция чтит память героев, павших в борьбе с нацистской Германией, власть занята переписыванием истории, запрещением символов Великой Победы и замалчиванием подвига тех, кто в 1945 году подарил планете мир. Об этом заявил народный депутат Украины, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук, принявший участие в торжественном мероприятии на Закарпатье по случаю 76-й годовщины освобождения Украины от фашистских захватчиков.

«Сегодня именно представители „Оппозиционной платформы — За жизнь“ вышли почтить память погибших героев войны и память тех, кто ковал победу в тылу врага. Выразить уважение оставшимся в живых ветеранам и участникам боевых действий. Власть же в это время безмолвствует... Пока наши однопартийцы в Донецкой, Луганской областях, в Днепре, Кривом Роге, Одессе, Киеве возлагают цветы к могилам павших солдат, власть запрещает употребление термина „Великая Отечественная война“», — подчеркнул Виктор Медведчук.

Политик напомнил, что с таким же неприкрытым цинизмом и прежняя власть запретила использование георгиевской ленточки на наградах, активно пыталась переписать историю, давая свою трактовку событиям 1941–1945 годов и Великой Победе, приписывая бывшим пособникам фашистов чужие заслуги.

«Именно поэтому мы создали общественное движение „Украинский фронт защиты исторической памяти“, чтобы защитить тот великий подвиг, который останется на века в памяти многих поколений Украинского народа», — сказал политик.

Медведчук сердечно поздравил собравшихся ветеранов и выразил глубокое уважение тем, кто пал смертью храбрых в годы Великой Отечественной войны.

«В этот день 76 лет тому назад победоносно завершилась Восточно-Карпатская военная операция, проводимая Первым и Четвертым Украинскими фронтами. 27 октября был освобожден Ужгород. 28 октября Красная армия вышла на границы современной Украины, — напомнил он. — Глубокое уважение тем, кто с оружием в руках защищал и освобождал Украину, а потом и всю Европу».

Политик подчеркнул, что партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» не только не откажется от празднования этой важной даты, но и приложит все усилия для прославления великих победителей.

«Мы будем отмечать эту победу! Будем праздновать! И будем делать все для того, чтобы будущие поколения знали, ценили и прославляли тех, кто победил в Великой Отечественной войне, тех, кто освобождал Украину», — заявил Виктор Медведчук.