Насправді: Нацсовет сознательно работает на разжигание войны

15 октября Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания Украины назначил выездные внеплановые проверки телеканалам ZIK, «112 Украина», NewsOne. Об этом в своей статье «Осеннее обострение: нечувана свобода слова от команды Зе» для сайта «Насправді» напоминает автор материала под ником nightbomber_y2.

Сделано это было в связи с тем, что на этих телеканалах транслировали встречу лидера партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», народного депутата Украины Виктора Медведчука с Президентом РФ Владимиром Путиным.

Журналист иронизирует, что обоснование необходимости санкций по отношению к телеканалам можно считать своеобразным панегириком российскому Президенту.

«Надо принять во внимание, что президент РФ – высшая государственная должность Российской Федерации, а также лицо, избранное на эту должность. Он является главой государства, гарантом Конституции РФ, прав и свобод человека и гражданина и Верховным главнокомандующим Вооружёнными силами РФ, должность которого можно отнести к органу государства-агрессора. Его высказывания по своим стилистическим и семантическим значениям являются утверждениями, которые могут создать сильное впечатление в убеждении аудитории в положительном отношении главы страны-агрессора к Украине и украинскому народу, желании наладить отношения между странами, несмотря на "сложный" характер отношений», – цитирует журналист решение Нацсовета, обосновывающее проведение проверки телеканалов.

Автор справедливо замечает, что если в Нацсовете боятся, что Путин произведёт «сильное впечатление» на украинцев, то почему в свое время ведомство не делало замечаний телеканалам, освещавшим международные переговоры с участием Путина, когда на них присутствовал нынешний Президент Украины Владимир Зеленский или предыдущий – Петр Порошенко.

«Почему набросились именно на Медведчука? Да потому, что власть таким образом расправляется с оппозицией. Но правильно ли будет, если граждане Украины будут лишены информации о том, что происходит в соседнем государстве? Тем более что Украина поддерживает с Россией дипломатические отношения. Поддерживает также и экономические отношения. Главное, что поражает в заявлении Нацсовета – данный орган сознательно стремится не допустить улучшения украино-российских отношений, хоть какого-то смягчения ситуации. Таким образом, Нацсовет сознательно работает на разжигание войны», – резюмировал журналист.

Ранее партия Медведчука расценила кампанию травли в отношении канала «112 Украина» и попытку его рейдерского захвата как важнейший элемент кампании по борьбе со свободой слова, развернутой Зеленским и его окружением.

«Попытка рейдерского захвата телеканала «112 Украина», которая была осуществлена СБУ и Офисом генпрокурора по указанию Президента Украины Владимира Зеленского, свидетельствует о том, что власть готова на любые, самые незаконные и циничные шаги, чтобы ограничить свободу слова, расправиться с инакомыслием, обеспечить свою информационную монополию в преддверии выборов», – заявили в партии.