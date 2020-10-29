Рада может рассмотреть бюджет в первом чтении 5 ноября

Верховная Рада может рассмотреть бюджет-2021 в первом чтении в пленарный четверг 5 ноября, наличие голосов — «на грани фола».

Об этом в Telegram написал нардеп от «Голоса», первый заместитель главы финансового комитета Рады Ярослав Железняк.

По его информации, заседание бюджетного комитета назначат на понедельник 2 ноября.

«Пока все эти дни премьер лично проводит консультации с депутатами большинства по их правкам в бюджет», — написал нардеп.

«Голосовать сам бюджет-2021 в первом чтении будут в пленарный четверг (05 ноября). Единственная интрига — наличие голосов. Там все, как было. На грани фола», — добавил он.

По словам Железняка, рассмотрение налоговой части (№ 4101-д) под бюджет-2021 поставили на комитете на 30 октября.

Напомним, глава Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что 20 октября Рада должна была провести планерное заседание, чтобы направить свои предложения к проекту госбюджета-2021 в Кабмин, но на заседании вопрос бюджета не рассматривали.