Послы G7 заявили о попытках отменить антикоррупционные реформы

Послы стран «Большой семерки» в Украине (G7) встревожены усилиями отменить проводимые в стране с 2014 года антикоррупционные реформы.

«Послы стран G7 встревожены усилиями отменить антикоррупционные реформы, которые произошли после Революции Достоинства. Мы поддерживаем украинский народ, который продолжает бороться за воплощение своего стремления к богатой и демократичной Украине. Был достигнут уже такой значительный прогресс, Украина не должна возвращаться в прошлое», — говорится в официальном аккаунте послов стран G7 в Украине в четверг.

Напомним, ранее Конституционный суд Украины (КСУ) отменил проверку электронного декларирования. Это было сделано чтобы защитить судей от давления на них органов исполнительной власти. Об этом сообщил судья-докладчик КСУ Игорь Слиденко.

По словам Слиденко, КСУ не мог выделить в своем решении право не проверять декларации только судей, потому отменил эту норму для всех категорий чиновников.

При этом, как отметил судья, проверять судей должны иметь право только органы судебной ветви власти.