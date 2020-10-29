Цены на нефть рухнули до летних значений

Цены на нефть эталонных марок 29 октября увеличили потери на фоне введения новых карантинных мер в ряде европейских стран.

Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на данные Trading Economics.

Отмечается, что контракты на нефть Brent и WTI торгуются вблизи минимального уровня с 15 июня.

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures составляет 37,12 доллара за баррель, что на 2 доллара (5,11%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи составляет 35,38 доллара за баррель, что на 1,96 доллара (5,24%) ниже уровня предыдущей сессии.

Аналитики считают, что падение цены связано с ухудшением ситуации с коронавирусом в мире и введением в ряде стран жестких ограничительных мер.