Уже более 45 млн человек в мире заразились коронавирусом

Количество выявленных случаев заражения коронавирусом в мире превысило в пятницу 45 млн. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте американского Университета Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе информации международных организаций, федеральных и местных властей.

По его сведениям, число инфицированных сейчас составляет 45 018 354, умерли 1 181 027 человек, выздоровели 30 298 756. Больше всего случаев заражения зафиксировано в США (8 944 934). Далее следуют Индия (8 088 851) и Бразилия (5 494 376).