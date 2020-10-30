Штаб Байдена винит Facebook в недополучении свыше $500 тыс. пожертвований

Избирательный штаб Джозефа Байдена предъявил претензии компании Facebook в связи с изменением политики в области политической рекламы, не позволившей кандидату в президенты США от демократов собрать более $500 тыс. пожертвований за считаные дни до всеобщих выборов 3 ноября. Об этом сообщила в четверг телекомпания CNN со ссылкой на представителя штаба политика Роба Флоерти.
«Мы за пять дней до дня выборов не можем испытывать доверие к тому, как размещают нашу рекламу, и подозреваем, что нашим оппонентам несправедливо предоставляют преимущества по признаку партийной принадлежности», — отметил Флоерти, курирующий в штабе Байдена цифровые технологии. «Нам абсолютно ясно то, что Facebook совершенно не готова справиться с выборами, несмотря на четыре года, которые были у нее на такую подготовку», — добавил он, призвав компанию «исправить допущенную ошибку и разъяснить всю глубину допущенного фиаско».
Facebook в сообщении, опубликованном в четверг, объяснила случившееся «техническими неполадками в системах», возникшими вследствие блокировки и проверки массы рекламных объявлений. Компания напомнила, что с 27 октября на ее платформах вступил в силу запрет на размещение рекламы политического характера.
На предстоящих 3 ноября всеобщих выборах в США будут избираться президент и вице-президент, 35 сенаторов, все 435 членов Палаты представителей, 13 губернаторов штатов и территорий, а также представители местных органов власти. Для победы кандидату нужно заручиться 270 голосами членов коллегии выборщиков из 538. Инаугурация избранного президента США пройдет 20 января 2021 года.
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