В РФ впервые выявили более 18 тысяч новых случаев коронавируса

В России впервые зарегистрировали более 18 тысяч случаев COVID-19 за сутки, следует из сообщения местного оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

Всего выявили 18 283 случая, причем почти четверть инфицированных (22,3 процента) переносят заболевание без симптомов.

Таким образом, суточный прирост заболеваемости обновляет максимум второй день подряд — накануне сообщалось о 17 717 случаях.

За все время в этой стране зарегистрировано 1 599 976 случая заболевания.