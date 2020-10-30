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Марунич: Медведчук обращался с письмом к Зеленскому по вопросам, решения которых требуют украинцы, но власть выбрала другой путь

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Марунич: Медведчук обращался с письмом к Зеленскому по вопросам, решения которых требуют украинцы, но власть выбрала другой путь

Нельзя говорить о том, что пропрезидентская партия «Слуга народа» перед местными выборами не осознавала, что есть альтернативные шаги, которые позволили бы им победить на этих выборах.

Об этом в эфире «112 Украина» заявил сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич.

«Была социология, ответившая на вопрос, решение каких ключевых позиций хотят украинцы от власти и Президента: это Донбасс, разрешение конфликта на Востоке Украины, снижение тарифов, социально-экономическая политика, вопросы гуманитарной политики. Можно вспомнить, как оппозиция, в частности Виктор Медведчук обращался с открытым письмом к Владимиру Зеленскому по тем же ключевым линиям. Оппозиция постоянно в парламенте напоминала власти об этом. Но власть выбрала другой путь. На самом деле, для страны такие результаты власти — это даже хорошо. Если „Слуга народа“ сделает вид, что ничего не случилось, избрав „страусиную“ позицию, тогда мы и дальше будем понимать, что двигаемся к политическому кризису и изменению ситуации в стране», — озвучил свою точку зрения эксперт.

Ранее председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что рецепт спасения экономики Украины от краха заключается в восстановлении торгово-экономических связей с Российской Федерацией и постепенном возврате на рынки стран СНГ.

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Также политик указал на то, что как в истории Украины, так и в истории многих стран не было такого, чтобы главой государства становился человек без государственного, или политического опыта.

«Здесь это произошло, 73 % наших граждан оказали ему доверие. И поэтому за этот год он мог познать те проблемы, о которых он вряд ли раньше даже догадывался: проблема Донбасса, проблема жилищно-коммунальных тарифов, проблема украинизации. Тем более, по всем этим вопросам у него была позиция. Но после того, как он пришел в президенты, он заявил: „Мир любой ценой, но я добьюсь. Жилищно-коммунальные тарифы, конечно же, мы снизим. Украинизации не будет, мы пересмотрим закон о статусе украинского государственного языка“», — напомнил Виктор Медведчук.

Виктор Медведчук, Дмитрий Марунич
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