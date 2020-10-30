Лукашенко заявил, что не собирается бежать из страны

Президент Беларуси Александр Лукашенко не собирается бежать из страны под давлением оппозиции и событий вокруг протестов против результатов президентских выборов 9 августа. Об этом он заявил в пятницу, выступая на встрече с коллективом министерства внутренних дел.

«Но если кто-то думает, что я сейчас собрался и свинтил. Слушайте, были ситуации, может быть, когда кто-то и дрожал. Но вот генералы сидят, которые постоянно со мной сталкивались, видели, что у меня даже волос не дрогнул. Слушайте, у нас было и посложнее, у нас жгли на улицах автомобили, анархисты и подонки со всего мира приезжали в середине 90-х, эти кадры есть. Штурмом пытались взять Дом правительства, разбивали палатки на Октябрьской площади. До сих пор помню, как это было. Мы это все пережили», — цитирует главу государства агентство БелТА.

«Президент никогда не бежал и бежать не собирается. Я прожил достаточно в этой жизни», — подчеркнул белорусский лидер.

Лукашенко заявил, что и уйдя с поста главы государства, будет готов помогать будущему президенту и послужить своей стране и народу. «Мы с вами рано или поздно уйдем с этих должностей, но мы не уйдем от сохранения того, что мы сейчас сберегли. Поэтому если вы позовете меня к себе, когда мы якобы с вами будем на пенсии, мы еще послужим этому государству и народу. И если новый президент, генералы, придя после нас, захотят совета и помощи, поддержки, мы им окажем. Вот и вся моя политика», — сказал глава государства.

Он вновь повторил, что «не держится за кресло посиневшими пальцами», но пояснил, что ни о каком закате его политической карьеры речи не идет. «Да не дождетесь! ... Политика — это не только президент», — сказал Лукашенко.