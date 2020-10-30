Украина включила Италию и Венгрию в «красную» зону

Украина обновила список стран «красной» и «зеленой» зон по распространению COVID-19.

Список с информацией состоянию на 30 октября доступен на сайте Минздрава.

Согласно обновленным данным, Венгрия и Италия перешли из «зеленой» в «красную» зону, а соседняя Молдова наоборот — попала в «зеленую» часть списка.

В «красной зоне», среди других стран, находятся Болгария, Румыния, Польша, Словакия, Франция и Великобритания.

В страны «зеленой зоны» вошли Литва, Германия, Швеция, Россия, Албания, Турция и Египет.

Всего в «красной зоне» — 50 стран, в которых показатель заболеваемости на 100 тыс. населения за последние 14 дней выше, чем в Украине.

По возвращении из стран «красной зоны» украинцы должны пойти на самоизоляцию с применением приложения «Действуй дома». Досрочном прекращении самоизоляции возможно после получения отрицательного ПЦР-теста.