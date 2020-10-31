Азербайджан уверяет, что взял под контроль пять районов вокруг Карабаха

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что пять районов вокруг Карабаха взяты под контроль ВС страны.

«...Мы всегда предлагали, всегда были привержены мирному плану, так называемым основным принципам. Данные принципы предусматривали поэтапное освобождение оккупированных территорий Азербайджана. На первом этапе пять районов, на втором два района. Однако сегодня, можно сказать, все эти пять районов освобождены от оккупации», — сказал Алиев в интервью немецкому телеканалу ARD.

Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий.