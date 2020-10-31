Трамп в случае переизбрания ужесточит правила въезда иммигрантов в США

Республиканец Дональд Трамп в случае переизбрания президентом США на второй срок будет проводить иммиграционную политику на основе четырех приоритетов: ограничение предоставления убежища, ликвидация городов-убежищ, расширение запрета на въезд граждан других стран и ужесточение требований к обращающимся за американской визой. Об этом сообщил в субботу в интервью телекомпании NBC старший советник американского лидера Стивен Миллер.

По его словам, ключевой смысл иммиграционной политики Трампа на второй срок — это «повышение и совершенствование стандартов допуска» иностранных граждан в Соединенные Штаты. «Во многих случаях реформа действующих правил потребуется для устранения имеющихся проблем и придания здравомыслия нашим иммиграционным программам», — отметил советник действующего главы государства. С точки зрения Миллера, администрация справится с этой задачей, так как Конгресс США «делегировал ей многие полномочия» в данной сфере.

Республиканец во время предвыборной кампании обещал ужесточить контроль за уровнем иммиграции, сократить ее поток и предоставлять приоритетное право на получение работы американцам, а не выходцам из других стран.

27 января 2017 года Трамп подписал указ об ограничении въезда на территорию США граждан семи мусульманских стран — Сирии, Ирана, Ирака, Ливии, Сомали, Судана и Йемена. После череды судебных разбирательств документ пришлось изменить, и он вступил в силу только в сентябре 2017 года после решения Верховного суда США.