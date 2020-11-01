В Украине за сутки почти 8000 заболевших Covid-19

В Украине по состоянию на утро воскресенья зафиксировано 7959 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, выздоровели 2513 человек, умерли 110 пациентов, свидетельствуют данные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны.
Днем ранее, 31 октября, было зафиксировано рекордное количество 8752 новых заболевших COVID-19, 30 октября зафиксировано 8312 новых случаев заболевания, 29 октября было зарегистрировано 7342 случаев инфицирования COVID-19 за сутки, 28 октября было зафиксировано 7474 заболевших.
Сейчас в Украине COVID-19 болеют 226 693 человека, что на 5366 больше, чем днем ранее.
Наибольшее число выявленных случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Харьковской области (883), Житомирской области (708), Киеве (689), Донецкой (545), Хмельницкой (424) областях.
За минувшие сутки было зарегистрировано 7757 подозрений на COVID-19.
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