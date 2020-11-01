В РФ выявили рекордное число случаев COVID-19 за сутки

Число случаев коронавируса в России выросло за сутки на рекордные 18 665, до 1 636 781, сообщили журналистам в местном оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

Предыдущий антирекорд был зарегистрирован 30 октября и составил 18 283 выявленных новых случая болезни в стране за сутки.

«За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 — 18 665 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 4640 (24,9%) без клинических проявлений», — говорится в сообщении.

Добавляется, что за все время в стране зарегистрирован 1 636 781 случай заболевания.

За сутки в России подтверждены 245 смертей людей с COVID-19, за все время — 28 235.

При этом штаб сообщил о 2 185 летальных исходах из-за новой инфекции за неделю. Это стало новым максимумом с начала пандемии — в предыдущие семь дней, по данным штаба, было зарегистрировано 1 863 умерших.