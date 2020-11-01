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Трамп обвинил Байдена в желании ввести в США карантин на годы

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Трамп обвинил Байдена в желании ввести в США карантин на годы

Президент США республиканец Дональд Трамп в воскресенье обвинил своего соперника на предстоящих выборах демократа Джозефа Байдена в стремлении ввести в стране режим самоизоляции в связи с пандемией нового коронавируса, который может продлиться несколько лет.

«Байден хочет ввести режим самоизоляции в нашей стране, возможно, на несколько лет. Сумасшествие! Не будет никаких режимов самоизоляции», — написал американский лидер на своей странице в Twitter.

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На предстоящих 3 ноября всеобщих выборах в США будут избраны президент и вице-президент, 35 сенаторов, все 435 членов Палаты представителей, 13 губернаторов штатов и территорий, а также местные органы власти. Борьбу за пост президента ведут республиканец Трамп и демократ Байден.

карантин, выборы в США
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