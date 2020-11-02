ГБР вызывает сегодня на допрос главу Конституционного суда

Государственное бюро расследований вызывает на допрос 2 ноября главу Конституционного суда Украины, сообщает пресс-служба ГБР.

«Так, глава КСУ проверяется следственным путем на участие в преступной организации, совершенных в ее составе преступлениях, а также в принятии мер к сокрытию преступлений. С этой целью следователем Государственного бюро расследований вызвано главу КСУ для допроса на 02.11.2020 г.», — сказано в сообщении.

В ГБР отметили, что во время досудебного расследования расследуется влияние преступной организации на деятельность хозяйственных судов, вынесения ими неправосудных решений в интересах приближенных лиц для незаконного отчуждения имущественных активов.

«Следственными ГБР расследуется ряд уголовных производств, в которых следственным путем проверяется глава Конституционного Суда Украины к совершению преступлений в составе преступной организации», — сообщил и.о. Директора ГБР Алексей Сухачев.