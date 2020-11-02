ГБР вызывает сегодня на допрос главу Конституционного суда

Государственное бюро расследований вызывает на допрос 2 ноября главу Конституционного суда Украины, сообщает пресс-служба ГБР.
«Так, глава КСУ проверяется следственным путем на участие в преступной организации, совершенных в ее составе преступлениях, а также в принятии мер к сокрытию преступлений. С этой целью следователем Государственного бюро расследований вызвано главу КСУ для допроса на 02.11.2020 г.», — сказано в сообщении.
В ГБР отметили, что во время досудебного расследования расследуется влияние преступной организации на деятельность хозяйственных судов, вынесения ими неправосудных решений в интересах приближенных лиц для незаконного отчуждения имущественных активов.
«Следственными ГБР расследуется ряд уголовных производств, в которых следственным путем проверяется глава Конституционного Суда Украины к совершению преступлений в составе преступной организации», — сообщил и.о. Директора ГБР Алексей Сухачев.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016