Опросы обещают Байдену победу в четырех ключевых штатах

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден опережает нынешнего главу государства Дональда Трампа в Пенсильвании, Флориде, Аризоне и, с большим отрывом, в Висконсине, сообщает The New York Times. Газета называет указанные штаты четырьмя из наиболее значимых штатов для итогов выборов.

Большая часть штатов США традиционно голосует за Демократическую или Республиканскую партию. Поэтому решающее значение для кампании имеют около десяти штатов, в которых у кандидатов примерно равные шансы. Согласно оценкам The Cook Political Report, в 2020 году такими штатами являются Техас, Флорида, Джорджия, Северная Каролина, Огайо и Айова. Ситуация еще в нескольких штатах — Пенсильвании, Аризоне, Неваде, Висконсине, Миннесоте, Мичигане и Нью-Гэмпшире — также является неопределенной, однако эти штаты склоняются к Демократической партии, следует из отчета.

По данным опроса NYT и Siena College, Байден лидирует на 3 пункта во Флориде, на 6 пунктов в Пенсильвании и Аризоне и на 11 пунктов в Висконсине. Газета отмечает, что, как показал опрос, Байден оказался более популярным среди избирателей, которые не голосовали в 2016 году. Они поддерживают кандидата от демократов с перевесом 19 пунктов в Висконсине, 17 пунктов во Флориде, 12 пунктов в Пенсильвании и 7 пунктов в Аризоне.

Также опрос выявил гендерный разрыв между кандидатами, указывает газета. Так, в Аризоне Трамп опередил Байдена среди респондентов-мужчин, в то время как последний лидировал среди женщин. Кроме того, Байден с большим отрывом опережает Трампа среди белых избирателей с высшим образованием, а в Пенсильвании и Висконсине Байден также значительно лидирует среди пожилых людей, передает NYT.

Выборы президента США пройдут 3 ноября. Их особенностью станет то, что из-за пандемии коронавируса рекордная доля американцев проголосует по почте.

Победитель на выборах президента США определяется не напрямую избирателями, а коллегией выборщиков. Всего выборщиков 538, для победы необходима поддержка 270. Число выборщиков в каждом штате распределяется примерно в соответствии с численностью населения — самый населенный штат, Калифорния, имеет 55 выборщиков. Во втором крупнейшем штате, Техасе, 38 выборщиков, в Нью-Йорке и Флориде — по 29. Учитывая двухступенчатую систему, кандидат может получить меньший процент голосов на общенациональном уровне, но выиграть выборы за счет победы в конкретных штатах.