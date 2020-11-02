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Транзит газа из РФ через Украину с начала года составил 45 млрд куб. м

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Транзит газа из РФ через Украину с начала года составил 45 млрд куб. м

Транзит природного газа из РФ через Украину в январе-октябре 2020 года сократился на 38,6% (на 28,3 млрд куб. м) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 45 млрд куб. м, сообщил глава ООО «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон на своей странице в «Фейсбук».

По его словам, прогноз транзита из РФ через ГТС Украины до конца года — 55-56 млрд куб. м.

Таким образом, глава ОГТСУ несколько улучшил свой июльский прогноз на транзит газа РФ через Украину (52-55 млрд куб. м).

Как сообщалось, заключенный в 2009 году транзитный контракт между «Нафтогазом Украины» и «Газпромом» истек утром 1 января 2020 года. Новый договор между компаниями на организацию транспортировки, транспортное соглашение между «Нафтогазом» и «Оператор ГТС Украины», а также межоператорское соглашение между ОГТСУ и «Газпромом» были подписаны 30 декабря 2019 года.

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Контракт предполагает транзит в 2020 году минимум 65 млрд куб. м российского газа, что в суточном исчислении составляет 178 млн куб. м. В 2021-2024 годах транзит должен составить по 40 млрд куб. м. Оплата указанных объемов является гарантированной даже в случае меньшей прокачки через ГТС Украины.

транзит газа
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