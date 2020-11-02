Глава Конституционного суда не пришел на допрос в ГБР

Глава Конституционного суда Украины Александр Тупицкий не явился на допрос в государственное бюро расследований, сообщили агентству «Интерфакс-Украина» в ГБР.

«Он должен был прийти на 9:30, но не явился», — сообщили в пресс-службе Бюро.

Ранее сообщалось, что Государственное бюро расследований вызывает на допрос 2 ноября главу Конституционного суда Украины.

«Следователями ГБР расследуется ряд уголовных производств, в которых следственным путем проверяется глава Конституционного Суда Украины к совершению преступлений в составе преступной организации», — сообщал и.о. Директора ГБР Алексей Сухачев.