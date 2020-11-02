Реакция Медведчука на бездоказательные обвинения в книге Кипиани абсолютно правильная и адекватная, – Дмитрий Стус

Попытки обвинить Виктора Медведчука в причастности к смерти Василия Стуса являются абсолютно безосновательными и бездоказательными.
Поэтому, политик был абсолютно прав, когда подал в суд на автора книги «Дело Василия Стуса» Вахтанга Кипиани, который позволил себе наполнить книгу множеством лживых оценочных суждений.
Об этом рассказал сын покойного украинского поэта, генеральный директор Национального музея Тараса Шевченко Дмитрий Стус в интервью информационному агентству 1News.
В частности, он в первую очередь отметил, что фактическим виновником смерти его отца стала советская судебная система.
«Давайте начнем с советских процессов. Почему никто не вспоминает о том, что такое фактически советская судебная система в части именно политической составляющей, и за что Стус фактически был арестован в 1980 году. Решение по срокам принималось на уровне Политбюро ЦК КПУ. озвучивалось прокурором», — сказал Дмитрий Стус.
Сын поэта напомнил, что обвинение его отцу объявлял прокурор, приговор выносил судья, а виноватым почему-то делают Медведчука, который тогда был адвокатом Стуса.
И поэтому, политик, который является автором множества важнейших законов, абсолютно прав, когда хочет отстоять свое честное имя.
«В попытке угодить публике журналист перешел черту, за которой начинает действовать юридическая составляющая. Мы с вами можем как угодно относиться к личности Медведчука, но в публичной плоскости никому не позволено вешать ярлыки и унижать человека.
Достоинство, как и свобода слова, оно или есть для всех — а оно не должно работать избирательно. Если бы вам сказали, что вы причастны к убийству бездоказательно, вас бы это оскорбило, правда? Это бы точно ударило по вашей репутации. Там еще есть термин, выражение, я посмотрел, „шестерка Путина“. Как человек может в документальной книге... Серьезный политик, который, насколько я представляю, написал примерно половину законов Украины, разрабатывал законодательную базу, должен на это реагировать? Реакция адекватная», — подчеркнул Дмитрий Стус.
Напомним, что Дарницкий районный суд г. Киева запретил распространять пасквиль Кипиани о Стусе со лживой информацией о председателе Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Викторе Медведчуке.
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