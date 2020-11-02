В Карабахе погиб заместитель командующего армией непризнанной республики

В Нагорном Карабахе в ходе боев погиб Артур Саркисян. Это следует из данных Минобороны Карабаха.

Его имя совпадает с именем замкомандующего Армией обороны непризнаного Нагорного Карабаха. О том, что погиб именно заместитель командующего полковник Саркисян, также сообщает источник «Sputnik Армения».

В списке, опубликованном 2 ноября числится 11 погибших. Среди них также есть полковник Сергей Шакарян 1974 года рождения, которому, по данным News.am, было присвоено звание героя Арцаха.