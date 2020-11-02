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Трамп призвал американцев голосовать очно, а не по почте

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Трамп призвал американцев голосовать очно, а не по почте

Президент США Дональд Трамп в понедельник, за день до всеобщих выборов в стране, призвал американцев голосовать на них очно, а не направлять свои бюллетени по почте.

«Идите в кабинки для голосования, голосуйте досрочно и лично. Не дайте им забрать ваш голос. Самые важные выборы из всех, что у нас были. Спасибо!» — сказал американский лидер в видеообращении в Twitter.

На предстоящих 3 ноября всеобщих выборах в США будут избраны президент и вице-президент, 35 сенаторов, все 435 членов Палаты представителей, 13 губернаторов штатов и территорий, а также местные органы власти. Борьбу за пост президента ведут республиканец Трамп и демократ Джозеф Байден.

В этом году на фоне пандемии миллионы американцев предпочли отправить свои избирательные бюллетени по почте. Этот метод голосования активно поддерживают демократы. В свою очередь нынешний глава Белого дома его критикует. По мнению президента, этот способ не позволяет точно и оперативно подводить итоги голосования. Республиканец пояснял, что имеет в виду прежде всего угрозу масштабных подтасовок и фальсификации бюллетеней, голосования «мертвых душ», а также лиц, не имеющих права на участие в выборах. Трамп также заявлял, что голосование по почте делает предстоящие выборы уязвимыми для вмешательства из-за рубежа.

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Согласно данным портала United States Elections Project, созданного профессором Университета штата Флорида Майклом Макдональдом, к настоящему моменту досрочно на выборах проголосовали уже более 90 млн американцев: лично на избирательных участках — свыше 34 млн человек, а по почте — около 60 млн человек.

выборы в США
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