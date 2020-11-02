В YouTube сменился самый популярный клип - это больше не «Despacito»

Музыкальное видео Луиса Фонси и Daddy Yankee «Despacito», с 2017 года возглавлявшее рейтинг по просмотрам на YouTube, сброшено с пьедестала. Клип «Baby Shark» южнокорейского образовательного канала Pinkfong занял первое место через четыре года с момента первой загрузки, сообщает The Guardian.
На момент публикации у клипа на детскую песню было 7 041 704 790 просмотров, а у музыкального видео Луиса Фонси и Daddy Yankee «Despacito» — 7 038 143 179.
Несмотря на выдающееся достижение, многим зрителям клип про акулу не нравится: у видео 10 млн дизлайков и всего 22 млн лайков. Для сравнения, у «Despacito» было всего 4,7 млн дизлайков на 40 млн лайков.
Как уточняет The Guardian, видео с песней «Baby Shark» сначала стало вирусным в Юго-Восточной Азии, затем в США и Европе, забравшись на шестую строчку хит-парада синглов Великобритании и на 32-ю в США.
Кто автор песни-чемпиона — неизвестно, но история у нее богатая. До того как образовательная компания Pinkfong сделала студийную запись и сняла клип, композиция «Baby Shark» была народной, ее часто исполняли, изображая движения разных персонажей. В 2007 году немецкая певица Alemuel опубликовала в интернете свою версию под названием «Kleiner Hai», которая попала в чарты Германии и Австрии. В 2011 году кавер сделал американский певец Johnny Only. Он же в 2019 году подал в суд на компанию Pinkfong, обвиняя ее в плагиате.
В октябре детская песенка оказалась в инфополе пенитенциарной системы, когда трем надзирателям из тюрьмы в штате Оклахома предъявили обвинения в жестоком обращении с заключенными. Служащие якобы заставляли отбывающих наказание слушать «Baby Shark» в течение двух часов. Окружной прокурор Дэвид Пратер отмечал, что прослушивание композиции на повторе «доводило заключенных до чрезмерного эмоционального напряжения».
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