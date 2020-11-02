В октябре в мире коронавирусом заразились почти 12 млн человек

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире в октябре возросло примерно на 11,7 млн против 8,8 млн месяцем ранее. В относительном выражении прирост остался на уровне 35%.
Жертвами пандемии в октябре стали около 165 тыс. человек — примерно столько же, сколько в сентябре, и на 30 тыс. меньше, чем в августе. Однако летальность новой инфекции продолжила уменьшаться и опустилась ниже 2,7%.
Выздоровели в прошлом месяце 5 млн человек — на 2 млн меньше, чем в сентябре. Доля людей, которые уже вылечились от коронавирусной инфекции, снизилась с 71% до 66,8%.
Быстрее всего коронавирус сейчас распространяется в странах Европы. В Испании и Франции в октябре, а в Великобритании в начале ноября количество заразившихся превысило 1 млн. Рост числа заболевших продолжается и в Америке — например, в США теперь выявляют более 100 тыс. случаев заражения в сутки.
Америка и Азия занимают соответственно второе и третье место в мире по темпам распространения коронавируса. Но во многих странах там ситуация стабилизировалась.
В Перу и Чили число заболевших в октябре возросло на 10%, в Бразилии — на 14%, в США, где суточный прирост обновляет максимумы, — на 25%. Только в Аргентине оно все еще превышает 50%.
В Индии, которая остается эпицентром пандемии в Азии, прирост по итогам месяца снизился с 70% в сентябре до 27% в октябре. Сейчас в стране выявляют почти вдвое меньше случаев заражения в сутки — 46,6 тыс. против 97 тыс.
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