Зеленский предлагает главе КС самому подать в отставку

Президент Украины Владимир Зеленский предлагает главе Конституционного суда Украины Александру Тупицкому самому подать в отставку.
«Мне кажется, что сегодня мы говорим, в принципе, об одном человеке — главе Конституционного суда, господине Тупицком. Я не хочу обидеть его, но мне кажется, что если у него есть и осталось хоть какое-то достоинство, а у него есть семья, есть рядом люди, которые видят реакцию общества, политиков, президента, то чтобы выйти из этой ситуации, чтобы люди не ломали голову, как принимать тот или иной закон, он (Тупицкий — Ред.) должен просто пойти в отставку», — сказал он в эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV в понедельник.
Зеленский считает, что такое решение было бы «наиболее либеральным, которое может быть сегодня». «И потом спокойно перейти к обновлению состава Конституционного суда», — добавил он.
Президент заявил, что он не будет отзывать свой законопроект о прекращении полномочий нынешнего состава КС, потому что уверен, что поступает правильно.
«Если бы я знал, что я не прав, и обычные люди сказали бы мне, что я не прав, что это „горячее“ решение, вопреки мнению нашего украинского общества, я бы немедленно отозвал и не думал ни о каких политических поражениях. Мне все равно, я не думаю и не бегу за рейтингами. Я не пришел на эту должность до конца своей жизни. Я президент демократической страны, а не других стран, о которых мы с вами прекрасно знаем», — подчеркнул он.
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