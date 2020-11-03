Казахстан ужесточает ограничения для въезжающих в страну иностранцев

В связи с распространением коронавируса Казахстан усилит ограничительные меры по пересечению государственной границы. Об этом сообщается на сайте премьер-министра страны Аскара Мамина.

Согласно решению Межведомственной комиссии (МВК) по недопущению распространения коронавируса, будет изменен порядок въезда для иностранных граждан, у которых есть вид на жительство в Казахстане, и членов их семей, а также для иностранцев — членов семей граждан Казахстана. «Указанная категория лиц может пересекать госграницу Казахстана не более одного раза в 90 суток (ранее было 30 суток)», — говорится в сообщении.

Кроме того, до 1 мая следующего года будет приостановлен безвизовый режим для граждан 57 стран; до 1 января 2021-го продлено также приостановление 72-часового безвизового пребывания на территории Казахстана транзитных пассажиров из КНР и Индии. Наконец, МВК постановила сократить с 9 ноября этого года число авиарейсов с Турцией с 33 до 20 в неделю.

Согласно последним данным Минздрава Казахстана, в стране подтверждено 113 тыс. случаев заражения коронавирусом. Из заболевших более 106 тыс. пациентов выздоровели, 1861 человек умер. По данным правительства, в последнее время прирост зараженных COVID-19 наблюдается в большинстве казахстанских регионов. За прошедшие сутки заболели 442 человека.