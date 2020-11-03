Байден победил по итогам голосования в первом населенном пункте, открывшем выборы в США

Кандидат от Демократической партии Джозеф Байден победил по итогам голосования в небольшом городе Диксвилл-Нотч (штат Нью-Гэмпшир), которое открыло всеобщие выборы в США во вторник. По традиции, зародившейся в 1960 году, в этом населенном пункте граждане имеют право высказать свои предпочтения относительно кандидатов примерно в полночь по местному времени (07:00 по Киеву), то есть за несколько часов до открытия участков в других частях страны.

Голосование завершилось уже через несколько минут после начала, столько же потребовала обработка бюллетеней. Результаты были показаны в ходе прямой трансляции в Facebook. Пять человек проголосовали за Байдена. Ни один избиратель не поддержал действующего президента США Дональда Трампа, являющегося республиканцем.

Голосование в Диксвилл-Нотче не считается барометром, который мог бы предсказать итоги президентских выборов в США. Зачастую итоги волеизъявления в городке совсем не совпадают с результатами по стране.

В 1960 году, когда в Диксвилл-Нотче впервые проголосовали в полночь, были зарегистрированы девять избирателей. Все они поддержали республиканца Ричарда Никсона, хотя президентом стал демократ Джон Кеннеди. В 2016 году в Диксвилл-Нотче проголосовали за кандидата от демократов Хиллари Клинтон, но американским лидером стал Трамп.