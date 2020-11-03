Apple на 10 ноября запланировала еще одну презентацию

Компания Apple анонсировала еще одну, уже третью, презентацию, которая пройдет этой осенью. Презентация запланирована на 10 ноября в 20:00 по Киеву, сообщает The Verge.
Анонс презентации озаглавлен фразой «Еще кое-что» (One More Thing). Эта фраза длительное время использовалась Apple для обозначения анонсов каких-то важных продуктов. В последний раз фразой «Еще кое-что» обозначили анонс iPhone X в 2017 году.
Ожидается, что в этом году компания представит новые компьютеры Mac, которые будут работать под управлением собственных процессоров Apple. Ожидается также, что на презентации Apple объявит о запуске macOS 11 Big Sur.
Напомним, 13 октября Apple представила новый iPhone 12. Это первый смартфон в линейке с поддержкой 5G — мобильного интернета пятого поколения.
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