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Виктор Медведчук: Президент не должен опускаться до угроз

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Виктор Медведчук: Президент не должен опускаться до угроз

Украинские депутаты, не желающие поддерживать сомнительные инициативы Президента Зеленского в отношении Конституционного Суда, действуют в рамках закона. А вот сам глава государства, угрожая парламенту роспуском, принуждает народных избранников к нарушению Основного Закона. Об этом заявил председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук в кулуарах Верховной Рады.

«Наверное он (Президент Владимир Зеленский, — Ред.) пугал представителей своей партии, не желающих голосовать и знающих, что это голосование будет нарушением не только Конституции, но и норм уголовного законодательства, — допустил Медведчук. — Правы ли депутаты, которые не хотят? Абсолютно правы. Прав ли Президент, который им угрожает? Считаю, что нет. Я думаю, что Президент не должен опускаться до угроз».

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Политик напомнил, что поданный Зеленским законопроект о роспуске Конституционного Суда «является по всем правовым оценкам конституционным переворотом, грубым нарушением действующего законодательства и Основного Закона».
«Конституция не предполагает возможности прекращения полномочий судей Конституционного Суда за исключением оснований, предусмотренных в ст. 1491. И это решение может быть принято во время выполнения полномочий судьями Конституционного Суда как минимум 2/3 голосов от его конституционного состава. Никаких других оснований для роспуска суда, для прекращения полномочий КС не существует», — объяснил парламентарий.
Политик напомнил, что на несоответствие Конституции президентской инициативы уже указали и в Венецианской комиссии. То есть, в правовом демократическом государстве подобные действия не могут иметь место. Тем более инициировать их не может Президент страны, как гарант Конституции.

«Действия Президента, его окружения, СНБО, правительства, препятствующих выполнению решения Конституционного Суда, подпадают под действие уголовного законодательства. В них есть признаки состава преступлений, предусмотренных ст. 376, ст. 344, ст. 382 Уголовного кодекса Украины», — заявил Медведчук, подчеркнув, что законодательство предусматривает уголовную ответственность за невыполнение решений и заключений Конституционного Суда. Они не могут быть обжалованы, оспорены и подлежат неукоснительному соблюдению.

По поводу возможного роспуска парламента на фоне конституционного и политического кризиса в Украине, нардеп считает, что провластная политсила полностью утратила доверие избирателей. Поэтому формирование нового состава законодательного органа отвечало бы запросам украинского общества.
«Есть все основания для роспуска Рады. Особенно после местных выборов, с учетом уровня доверия граждан партии „Слуга народа“. Украинский народ считает, что должны быть новые выборы и должна быть избрана новая Верховная Рада, которая будет отвечать интересам украинского народа», — резюмировал Виктор Медведчук.

Виктор Медведчук, КСУ, Владимир Зеленский
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