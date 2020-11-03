Войти
Трамп призвал американцев голосовать очно, а не по почте
выборы
Трамп призвал американцев голосовать очно, а не по почте
Зеленский призвал фракцию «Слуга народа» принять «жесткие» решения по КС
позиция
Зеленский призвал фракцию «Слуга народа» принять «жесткие» решения по КС

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

правонарушения
RSS

Работники украинского авиазавода пытались продать в Россию комплектующие для вертолета на $1 млн, - СБУ

238
Работники украинского авиазавода пытались продать в Россию комплектующие для вертолета на $1 млн, - СБУ

Служба безопасности Украины раскрыла налаженную схему незаконной торговли украинскими авиазапчастями и двигателями к вертолетам.

Как сообщил пресс-центр СБУ, правоохранители задержали группу работников одного из авиационных заводов, которые регулярно нелегально распродавали двигатели и запчасти для вертолетов «Ми-2», «Ми-8» и «Ми17». Их застали прямо во время очередной попытки сбыть авиадвигатель на сумму в $980 тыс.

Читайте также: Минздрав готовит еще несколько десятков тысяч коек для COVID-19

Вместе со Службой внешней разведки Украины правоохранители во время следствия предположительно установили, что покупатель находился в Российской Федерации. Им может быть владелец одной из местных авиакомпаний, где выпускается военная техника.

«По предварительной версии следствия, организовали противоправную схему владельцы российской авиационной компании. Посредники, в том числе должностные лица стратегического предприятия, похищали по их заказу двигатели и авиационные запчасти для вертолетов „Ми-2“, „Ми-8“, „Ми-17“ и их модификаций», — сообщили в СБУ.

Читайте также: Виктор Медведчук: Президент не должен опускаться до угроз

Разворовывание стратегического объекта происходило систематически. Однако детали к вертолетам продавались не только в Россию, но также были налажены рынки сбыта в странах Ближнего Востока и СНГ. Установлено, что украинские детали к вертолетам продавались оборонным предприятиям для военных вертолетов.

Злоумышленникам не раз удавалось вывезти комплектующие авиатехники в обход контроля таможенников по поддельным документам. Во время обыска в офисе и частных квартирах у подозреваемых были обнаружены запчасти от «Ми-2» и «Ми-8», а также записи их незаконной деятельности.

Читайте также: В Евросоюзе призвали Верховную раду найти «разумное решение» по КСУ

Следователи устанавливают круг причастных к разворовыванию украинского стратегического предприятия. Пока задержан начальник одного из отделов фирмы, ему грозит лишение свободы до 8 лет по уголовной статье «Присвоение, растрату имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением» (ч.3 ст.191 УК Украины). Сейчас он находится под домашним арестом.

СБУ, авиапром, комплектующие
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Вторник, 3 ноября 2020
Понедельник, 2 ноября 2020
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Как после выборов в США будут строиться отношения Америки с Россией

В США сложился устойчивый двухпартийный консенсус восприятия России как противника. Для республиканцев РФ - геополитический противник, стремящийся подорвать международные позиции США, партнер их главного стратегического конкурента - Китая. Для демократов - и геополитический, и идеологический противник, который стремится расшатать ценностные устои США, подорвать веру американцев в демократию и либеральные ценности.
Виктор Скаршевский
Виктор Скаршевский
экономист

Только судебная власть борется за суверенитет страны

За 6 лет функционирования антикоррупционных органов, включая Высший антикоррупционный суд (действует с сентября 2019 года), не посажен ни один топ-коррупционер, а в бюджет антикоррупционные органы возвратили мене 500 тыс. грн, в т.ч. в 2020 году 48,5 тыс. грн. Мягко выражаясь, результата от деятельности антикоррупционной «инфраструктуры» – ноль. Зато коррупционных скандалов вокруг антикоррупционных органов великое множество.
Дмитрий Джангиров
Дмитрий Джангиров
публицист

Двойной удар «слугам» от народа

Парадокс низкой явки заключается в том, что, с одной стороны, искажается общественное мнение, например, заметно снижается доля молодежи и условного «среднего класса», с другой стороны, до избирательных кабинок доходят люди, сделавшие вполне осознанный выбор заранее, а не в последний момент. Именно с «другой стороны» и имеет смысл оценивать итоги местных выборов.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016