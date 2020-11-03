Виктор Медведчук считает, что отсутствие результатов выборов говорит о попытках преднамеренного их искажения

В ходе недавнего избирательного процесса в местные советы наблюдались массовые нарушения и фальсификации. А тот факт, что до сих пор отсутствуют окончательные результаты волеизъявления народа может свидетельствовать о попытках преднамеренного их искажения в отдельных регионах. Об этом в кулуарах Верховной Рады заявил председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.
«Идут массовые нарушения, фальсификации на выборах. Они были в Николаеве и Николаевской области, в Донецкой, Луганской областях. Что касается нашей партии, то на что мы неоднократно акцентировали внимание — такие нарушения до сих пор продолжаются в Одессе, Одесской области, в Харькове, Харьковской области. Фактически повсеместно», — отметил нардеп.
Медведчук раскритиковал ситуацию в Украине с подсчетом голосов избирателей.
«Вдумайтесь, 9-й день после выборов идет подсчет голосам. Есть окончательный результат? Категорически нет! Лишь отдельные результаты в отдельных регионах, что является незначительным на фоне результатов всех выборов в местные советы и выборов мэров городов. Это что, страна в смартфоне? Это так называемая диджитализация?» — подчеркнул парламентарий.
Народный депутат уверен, что такая заминка может служить подтверждением фальсификаций.
«Почему нет результатов голосования? Не умеют считать? Не могут заполнить протоколы? Территориальные комиссии не могут свести протоколы, участковые комиссии — подвести результат? Нет. Но кому это выгодно? Выгодно именно тем, кто сегодня занят преступной фальсификацией результатов выборов», — уверен Виктор Медведчук.
По его мнению, именно украинская власть должна нести ответственность за сложившуюся вопиющую ситуацию с подсчетом голосов, поскольку попустительствует фальсификации и преступным действиям, направленным на искажение результатов выборов в отдельных регионах.
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