Президент США Дональд Трамп заявил, что «ощущает уверенность» в день голосования и выразил удовлетворенность активностью избирателей в начале голосования, в особенности активным участием афроамериканцев и испаноговорящих американцев.
«Мы ощущаем уверенность, — заявил он во вторник в интервью телекомпании Fox News. — На избирательных участках очень много избирателей. Это великолепно, такого раньше не было. Мы видим, что избиратели прислушались к призыву прийти на участки и голосовать».
«У нас все хорошо с голосами афроамериканцев, с голосами испаноговорящих американцев», — подчеркнул он и назвал последние три недели избирательной кампании перед днем голосования «великолепными».
По словам Трампа, его кампания «действительно получила импульс» после предвыборных теледебатов с кандидатом на пост президента от Демократической партии Джозефом Байденом.
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