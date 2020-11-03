Президент США Дональд Трамп заявил, что «ощущает уверенность» в день голосования и выразил удовлетворенность активностью избирателей в начале голосования, в особенности активным участием афроамериканцев и испаноговорящих американцев.

«Мы ощущаем уверенность, — заявил он во вторник в интервью телекомпании Fox News. — На избирательных участках очень много избирателей. Это великолепно, такого раньше не было. Мы видим, что избиратели прислушались к призыву прийти на участки и голосовать».

«У нас все хорошо с голосами афроамериканцев, с голосами испаноговорящих американцев», — подчеркнул он и назвал последние три недели избирательной кампании перед днем голосования «великолепными».

По словам Трампа, его кампания «действительно получила импульс» после предвыборных теледебатов с кандидатом на пост президента от Демократической партии Джозефом Байденом.