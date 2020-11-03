В Италии максимальное число летальных исходов от COVID-19 с мая

Число случаев инфицирования коронавирусом в Италии за последние сутки увеличилось на 28 244. При этом, согласно распространенным во вторник данным министерства здравоохранения страны, было проведено более 182 тыс. тестов.
За сутки от осложнений коронавирусной инфекции умерли 353 человека — это самый высокий показатель с мая. Рост смертности специалисты объясняют увеличением числа заразившихся. В процентном соотношении сейчас уровень смертности ниже, чем весной.
Общее число инфицированных в Италии возросло до 759 829 человек, из которых умерли 39 412, вылечились более 302 тыс. человек.
Днем ранее было зафиксировано 22 253 случая. При этом было проведено порядка 135,7 тыс. тестов, что гораздо меньше, чем на протяжении последних нескольких дней, когда проводилось более 200 тыс. анализов в сутки.
На фоне роста заражений правительство готовит к подписанию новый пакет ограничительных мер. Часть из них в понедельник представил в парламенте премьер-министр Джузеппе Конте. К закрытым с 18:00 по всей стране ресторанам и барам добавится ограничение на передвижение граждан в вечерние часы.
Глава правительства не говорил о введении комендантского часа, но формально, как пишут СМИ, эти ограничения, которые распространятся на всю национальную территорию, будут действовать с 21:00. После прекращения работы театров и кинотеатров закроются музеи и выставки. Однако власти намерены придерживаться разнопланового подхода и вводить ограничительные меры пропорционально рискам и серьезности эпидемической ситуации в той или иной зоне, пояснил премьер.
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