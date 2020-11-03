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Секретарь СНБО Данилов призвал судей КС подать в отставку

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Секретарь СНБО Данилов призвал судей КС подать в отставку

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов призвал судей Конституционного суда Украины прекратить «шантажировать» страну и, сохранив остатки чести, подать в отставку.

«Последние заявления главы Конституционного суда господина Тупицкого удивляют неадекватностью оценок ситуации и преувеличением значимости собственной персоны. Хочу напомнить, что судьи своим решением от 27 октября посягнули на ряд фундаментальных основ конституционного строя в Украине, осуществив по сути попытку свержения конституционного строя и изменения политического курса страны», — написал Данилов на странице в Facebook во вторник.

Он подчеркнул, что подобные действия КС имеют все признаки уголовного преступления, за которое предусмотрено соответствующее наказание.

«Поэтому советую господину Тупицкому не засорять информационное пространство истерическими заявлениями, а вместе с адвокатом думать над линией защиты в суде», — добавил секретарь СНБО Украины.

Данилов также акцентирует внимание на том, что при принятии решения КС посягнул на нормы Конституции Украины, которые гарантируют курс Украины в ЕС и НАТО.

Так, по его словам, президент Украины Владимир Зеленский как гарант Основного закона полностью выполнил свои обязанности, подав в парламент проект закона о восстановлении общественного доверия к конституционному судопроизводству. Данилов напомнил, что в случае принятия законопроекта прекращаются полномочия действующего на сегодня состава суда, но не прекращаются полномочия самого КС.

«Напоследок хочу призвать: прекратите шантажировать страну. Не стоит руководствоваться принципом, что заказ отечественных олигархов и иностранных спонсоров» должен быть отработан в любом случае. Это путь в пропасть. Ростов не резиновый, и собственные имения через границу перевезти не удастся. Сохраните остатки чести и подайте в отставку. Общественное доверие к конституционному судопроизводству будет восстановлено, и это задача уже нового состава Конституционного суда!«, — подытожил секретарь СНБО.

Ранее во вторник глава Конституционного суда Украины Александр Тупицкий заявил, что прекращение работы КС может повлечь угрозу территориальной целостности Украины.

Он выразил мнение о том, что отсутствие действующего КС в такой ситуации «может привести к кровопролитию».

Также Тупицкий сказал, что сложившуюся ситуацию не следует решать силовыми методами, иначе правовое государство перестанет существовать.

«Я еще раз обращаюсь к президенту страны... к правоохранительным органам, к уполномоченному по правам человека... Давайте отбросим эмоции... жизнь и здоровье людей важнее... кровь может захлестнуть Украину», — сказал Тупицкий в комментарии телеканалу «Прямой».

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По его словам, неправовой способ прекращения работы КС будет означать «конец правовому государству». Он выразил возмущение тем, что в парламенте звучат призывы «привлечь улицу» для прекращения работы КС.

«Я обращусь в соответствующие органы, в том числе, правоохранительные», — сказал Тупицкий.

Также Тупицкий дал понять, что увольнение с должности замдиректора Государственного бюро расследований (ГБР) Александра Бабикова было вызвано его отказом подписывать подозрение главе КС.

КС, Алексей Данилов
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