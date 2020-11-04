В РФ за сутки выявили почти 20 тысяч зараженных коронавирусом – это новый антирекорд

Число заразившихся коронавирусом в России увеличилось за сутки на 19 768, это максимум за всю пандемию. Общее количество инфицированных возросло до 1 693 454, сообщили журналистам в среду в местном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.
В частности, за сутки в Москве были выявлены 5 826 случаев заражения коронавирусом.
Всего в настоящее время в РФ продолжают лечение 397 306 человек.
Число вылечившихся пациентов увеличилось за сутки на 15 567, это максимум за всю пандемию. Всего от инфекции уже выздоровел 1 266 931 пациент.
Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 389 против 355, также обновив максимум за время пандемии. Всего из-за новой инфекции в стране умерли 29 217 человек.
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