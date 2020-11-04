В «Слуге народа» 19 больных коронавирусом

Сейчас 19 народных депутатов из парламентской фракции партии «Слуга народа» болеют COVID-19.

Как передает Укринформ, об этом сообщил председатель фракции «СН» Давид Арахамия на брифинге под зданием Конституционного Суда.

«У нас по состоянию на сейчас 19 COVID-заболеваний только в нашей фракции», — сказал Арахамия.

Напомним, накануне об инфицировании коронавирусом сообщили депутаты от «Слуги народа» Александр Завитневич и Елизавета Ясько.

Как сообщалось, в Украине за минувшие сутки выявлено 9524 случая заражения коронавирусом.