В штабе Байдена уверены в его победе на выборах и готовы судиться

Штаб кандидата в президенты США от демократов Джо Байдена заявил, что уверен в победе своего кандидата на президентских выборах в США.

«Мы уверены, что, когда процесс будет завершен, Джо Байден будет следующим президентом США», — говорится в заявлении менеджера кампании Байдена Джен О’Мэлли-Диллон.

При этом в штабе Байдена заявили, что если Трамп реализует угрозу обратиться в суд, то демократы будут сопротивляться этому с помощью своих юристов.

Менеджер кампании заявила, что у демократов готовы команды юристов для оспаривания итогов выборов, если Трамп начнет этот процесс первым.

«Если президент выполнит свою угрозу обратиться в суд, чтобы попытаться помешать должному учету голосов, у нас готовы команды юристов, которые мы готовы развернуть, чтобы сопротивляться этим усилиям. И они победят», — сказала О’Мэлли-Диллон.