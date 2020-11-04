Саакашвили переболел коронавирусом

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили бессимптомно перенес коронавирусную инфекцию. Об этом он заявил в эфире TV Pirveli.

«Я сам перенес этот вирус несколько недель назад, легче, чем легкий грипп... Я был инфицирован, но почти не чувствовал этого, потом узнал по тесту на антитела», — отметил он.

Саакашвили добавил, что бояться болезни не следует — нужно проявлять осторожность и носить средства индивидуальной защиты. По его словам, большое количество людей переболели без осложнений.