Польша закрывает торговые центры и школы

Власти Польши приняли решение закрыть непродовольственные магазины в торговых центрах и все учреждения культуры для противодействия распространению коронавируса. Об этом заявил в среду на пресс-конференции премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

«Все учреждения культуры — театры, кино, галереи — будут временно закрыты», — сказал он. «Мы хотим ограничить мобильность передвижения. Ограничение контактов — это единственный эффективный способ», — добавил Моравецкий.

«В торговых центрах будут работать только продовольственные магазины, аптеки и пункты обслуживания», — отметил глава польского правительства. Также гостиницы будут открыты только для тех, кто путешествует по служебной необходимости.

По его словам, все изменения начнут действовать с 7 ноября и продлятся по меньшей мере до 29 ноября. Как предупредил премьер, если эти меры безопасности не принесут результатов, власти будут вынуждены ввести общенациональный карантин.

власти Польши приняли решение отправить всех учеников на дистанционное обучение.

«Ноябрь будет сложнейшим периодом», — предупредил премьер. «Пандемия развивается, и наш ответ должен быть решительным. Нужны новые ограничения для защиты граждан и системы здравоохранения», — подчеркнул он.

«После длинной дискуссии с аналитиками и экспертами мы расширяем наши нормы безопасности», — отметил Моравецкий, сообщив о введении удаленного обучения с первого до третьего класса и продлении дистанционного обучения для детей с четвертого класса до конца ноября. Ранее ученики младших классов могли посещать школы в нормальном режиме.

Всего за время эпидемии коронавирусом в Польше заразились 439 тыс. человек, умерли — 6,4 тыс., выздоровели — 168 тыс. В среду был зафиксирован антирекорд по числу заболевших и умерших от коронавируса за сутки — 24 692 и 373 соответственно. В старне постепенно заканчиваются свободные аппараты искусственной вентиляции легких и места в больницах.