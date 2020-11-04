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Медведчук рассказал, как Украина может выйти из конституционного кризиса

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Медведчук рассказал, как Украина может выйти из конституционного кризиса

Председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», народный депутат Виктор Медведчук во время брифинга в Верховной Раде Украины рассказал, как Украина может выйти из конституционного кризиса.

«Необходимо разработать новые нормы, которые должны урегулировать те пробелы, которые появились в действующем законодательстве после признания ряда статей неконституционными», — цитирует политика NewsOne.

По его словам, «это единственный выход, по которому должен идти власть в правовом государстве. Это единственный выход для ВР — разработать законопроекты с указанием и учетом того, что Конституционный суд ряд принял эти нормы неконституционными, то есть, надо разработать таким образом, чтобы они отвечали Конституции, вынести в зал и принять».

«Ведь абсолютно никто не выступает против декларирования доходов и расходов чиновников. И в нашей фракции, когда мы поднимали этот вопрос, мы указывали в своем представлении в Конституционный суд, что нарушаются нормы Конституции, и это надо упразднить, и нарушения Конституции должны быть признаны как таковыми, и эти нормы должны быть приняты в другой редакции, которые бы не нарушали норм основного закона. Вот и все», — отметил нардеп.

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Медведчук указал, что «в данной ситуации различного рода обвинения, подозрения или даже оскорбления на этот счет — они нашей партией „Оппозиционная платформа — За жизнь“ и фракцией не воспринимаются. Мы не будем голосовать ни за один из этих законов».

«Мы считаем, что ВР должна разработать новое законодательство, которое в этой части должно урегулировать все эти пробелы, которые возникли после решения Конституционного суда, но ни в коей мере эти нормы, которые будут приниматься, не должны нарушать нашу Конституцию. Вот единственный правовой выход в сложившейся ситуации. Все остальное — от лукавого. И когда вы задаете вопрос по поводу того, что президент сказал, что он распустит ВР — ну, наверное, это он пугал представителей своей партии, которые не хотят голосовать, и зная о том, что это голосование будет нарушением Конституции, не только Конституции, но и норм уголовного законодательства. Правы эти депутаты, которые не хотят, — абсолютно правы. Прав ли президент, который угрожает? Считаю, что нет. Я думаю, что президент не должен опускаться до угроз. А в отношении роспуска парламента — я считаю, есть все основания, чтобы сегодня, особенно после местных выборов, с учетом того уровня доверия, которое получила партия „Слуга Народа“, пересмотреть вопрос того, насколько доверяют ВР девятого созыва. И я думаю, что если этот вопрос проанализировать, то мы получим ответ: да, украинский народ считает, что должны быть новые выборы и должна быть избрана новая ВР, которая будет отвечать большинству интересов украинского народа», — объяснил парламентарий.

Виктор Медведчук, КС
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