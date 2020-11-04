В штабах Байдена и Трампа все так же уверены в победе

Демократ Джозеф Байден одержит победу на выборах президента США. С таким заявлением выступила в среду на брифинге менеджер предвыборной кампании Байдена Джен О’Мэлли Диллон.
«Самое главное, что я хотела сказать, это то, что Джо Байден на пути к тому, чтобы победить на этих выборах, — заявила менеджер кампании демократа. — Он будет следующим президентом Соединенных Штатов». По словам Джен О’Мэлли Диллон, уже сейчас можно с уверенностью говорить о том, что Байден одержал победу в колеблющемся штате Висконсин (10 голосов выборщиков). Кроме того, в штабе политика считают, что он победит в штатах Мичиган, Невада и Пенсильвания.
А то же время избирательный штаб президента США Дональда Трампа уверен в победе на выборах своего кандидата и надеется на пересчет голосов избирателей в колеблющемся штате Висконсин. Об этом заявил в среду в телефонной беседе с журналистами менеджер предвыборной кампании главы государства Уильям Степин.
«Если без нарушения закона посчитать все избирательные бюллетени, то, как мы считаем, победил президент. 1,2 млн — 1,4 млн бюллетеней еще предстоит подсчитать в Пенсильвании, свыше 500 тыс. — в Аризоне, ... если все будет подсчитано на основании закона, то мы победим», — утверждал Степин.
По его словам, Висконсин «требует повторного подсчета голосов».
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