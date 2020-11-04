Штаб Трампа запросит пересчет голосов в штате Висконсин

Менеджер предвыборной кампании действующего президента США Уильям Степин сообщил, что штаб Дональда Трампа намерен запросить пересчет голосов в ключевом штате Висконсин.
«Уровень отставания президента Трампа дает достаточно оснований, чтобы запросить пересчет голосов, и мы немедленно это сделаем», — говорится в заявлении, опубликованном в среду на официальной странице штаба в Twitter.
Ранее телекомпания NBC со ссылкой на главу избирательной комиссии штата Меган Вулф проинформировала, что власти Висконсина, где лидирует Байден, обработали все бюллетени на всеобщих выборах в США.
NBC и другие американские СМИ пока не называют имя победителя выборов в Висконсине. Согласно данным телекомпании, Байден лидирует там с 49,5% голосов, у Трампа — 48,8%. Ранее менеджер предвыборной кампании Байдена Джен О’Мэлли Диллон заявила, что демократ победит в Висконсине.
Висконсин входит в сравнительно небольшое число колеблющихся штатов — тех, где до последнего момента нет ясности, какая партия и какой кандидат одержат верх на выборах. Победа в Висконсине дает кандидату 10 голосов выборщиков из 270 необходимых, чтобы стать президентом.
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