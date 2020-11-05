В мире за сутки умерло рекордное количество больных коронавирусом

4 ноября в мире за сутки умерло рекордное количество больных COVID-19.

Как свидетельствуют данные сайта Worldometer, за прошедшие сутки от осложнений коронавируса в мире умерли 9063 человека.

Ранее наибольшее число смертей было зарегистрировано 1 октября, тогда всего за сутки от коронавирусной инфекции умер 8831 человек.

Также 4 ноября во мире за сутки обнаружили почти рекордное количество случаев заражения коронавируса — 570 934 (рекордные 573 000 заражений COVID-19 диагностировали 29 октября)

В частности, 289 748 новых больных зафиксировано в странах Европы. В Украине за минувшие сутки диагностировали рекордные 9524 заражения.

В странах Европы лидерами антирейтинга по количеству новых случаев COVID-19 является Франция, Италия, Великобритания, Испания и Украина, которая занимает 10-е место. В соответствующем мировом антирейтинге Украина находится на 14-м месте.