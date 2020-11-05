В Германии рекорд заражений коронавирусом

Количество зарегистрированных новых случаев коронавируса в Германии за минувшие сутки достигло 19 990 случаев — это больше всего с начала эпидемии.
Это следует из информации Института Роберта Коха, сообщает «Европейская правда» со ссылкой на Sueddeutsche Zeitung.
Предыдущий антирекорд в Германии был зарегистрирован 31 октября — 19 059 случаев заболевания.
По данным института, в общей сложности 597 583 человека были инфицированы Sars-CoV-2 по всей стране с начала пандемии.
Число смертей, связанных с вирусом, выросло на 118 до 10 930 по состоянию на четверг.
По оценкам института, в настоящее время выздоровело около 391 600 человек.
Ранее канцлер Германии Ангела Меркель призвала граждан ответственно отнестись к жесткому карантину, введенному на один месяц, чтобы его возможно было снять до Рождества.
2 ноября в стране начался четырехнедельный частичный локдаун, направленный на замедление распространения коронавирус.
«Мягкий локдаун» предполагает закрытие всех предприятий досуга, ресторанов, кафе и большинства компаний сферы обслуживания. Кроме того, гражданам предписали ограничить социальные контакты за пределами собственного домохозяйства «до абсолютного минимума».
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