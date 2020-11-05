В МОЗ уверяют, что пока не планируют остановку общественного транспорта и комендантский час

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что пока не планируется приостанавливать работу общественного транспорта в стране, а введение комендантского часа возможно только после соответствующего распоряжения президента и Совета национальной безопасности Украины.
«Мы не рассматриваем такую необходимость, если мы говорим в целом по стране», — сказал Степанов в эфире телеканала «Украина 24» в среду вечером.
По его словам, введение комендантского часа также пока не планируется.
«Комендантский час определен в законодательстве. Для того, чтобы ввести комендантский час нужно вводить чрезвычайное положение. Для этого — решение СНБО, указ президента и голосование в Верховной Раде», — добавил Степанов.
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