Частные лаборатории провели 12 тысяч тестирований за средства госбюджета

Частные лаборатории в Украине проведи 12 тыс. исследований на COVID-19 методом ПЦР за средства государственного бюджета, сообщил замминистра здравоохранения, главный государственный санврач Виктор Ляшко в ходе брифинга в Киеве в четверг.
«Частные лаборатории, которым правительство разрешило тестировать граждан за бюджетные средства методом ПЦР, уже осуществили 12 тыс. исследований. Больше всего их провели в Харьковской области», — сказал он, добавив, что для граждан такие тестирования проводят бесплатно.
Помимо этого, Ляшко сообщил, что Минздрав ведет работу по закупке экспресс-тестов на антиген.
«Также мы намерены расширить тестирование за счет экспресс-тестов. Вчера правительство перепрофилировало 80 млн грн для закупки первой партии экспресс-тестов. Их мы ожидаем уже в ближайшем времени. Перед этим был выделен 1 млрд грн для дальнейшей закупки экспресс-тестов. Правительство также выделило около 213 млн грн для дополнительной комплектации лабораторным оборудованием лабораторий в медучреждениях»,- сказал он.
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