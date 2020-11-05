В ситуации, сложившейся вокруг Конституционного Суда, Медведчук выглядит сильнее Зеленского, - «Прямой»

Владимир Зеленский в ситуации вокруг Конституционного Суда пытается выстраивать себе имидж жесткого президента, но проигрывает более сильным оппонентам, в первую очередь, главе политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктору Медведчуку.

Так политолог Юлия Пилецкая в эфире телеканала «Прямой» оценила аудиосообщение Зеленского депутатам от фракции «Слуга народа» по поводу ситуации вокруг Конституционного Суда.

«В данном случае он выстраивает имидж „сильной руки“. Он ощущает этот социальный запрос и пытается протестировать этот новый имидж на своей фракции. Он уже не президент убеждения — он президент-командующий, он отдает команды. Он пытается, в целом, формировать себе имидж жесткого президента», — охарактеризовала политолог поведение Зеленского.

Вместе с тем, уверена Пилецкая, такие политические оппоненты как Виктор Медведчук выглядят сильнее Зеленского.

«Но, к большому сожалению, в этом Зеленский тоже проигрывает. Он выглядит как комик. Его политические оппоненты выглядят намного сильнее его.

Медведчук солидаризировался с позицией Венецианской комиссии. И по юридическим вопросам своей компетенции тоже четко разъяснил президенту, в чем он неправ и какие риски несет узурпация власти», — привела пример политолог.

Пилецкая напомнила, что именно Виктор Медведчук является автором действующей сегодня модели парламентско-президентской республики, по которой живет Украина.

«А напомним, что Медведчук — это автор парламентарно-президентской модели. И он, конечно, четко видит, какие угрозы несет нарушение mechanism of checks and balances («механизма сдержек и противовесов», — Ред.), — заключила политический эксперт Юлия Пилецкая.