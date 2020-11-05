Войти
Лукашенко пообещал вернуть Беларусь в прошлое
соседи
Лукашенко пообещал вернуть Беларусь в прошлое
Зеленским поговорил с главой Венецианской комиссии о ситуации вокруг КС
официально
Зеленским поговорил с главой Венецианской комиссии о ситуации вокруг КС

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

позиция
RSS

В ситуации, сложившейся вокруг Конституционного Суда, Медведчук выглядит сильнее Зеленского, - «Прямой»

639
В ситуации, сложившейся вокруг Конституционного Суда, Медведчук выглядит сильнее Зеленского, - «Прямой»

Владимир Зеленский в ситуации вокруг Конституционного Суда пытается выстраивать себе имидж жесткого президента, но проигрывает более сильным оппонентам, в первую очередь, главе политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктору Медведчуку.

Так политолог Юлия Пилецкая в эфире телеканала «Прямой» оценила аудиосообщение Зеленского депутатам от фракции «Слуга народа» по поводу ситуации вокруг Конституционного Суда.

«В данном случае он выстраивает имидж „сильной руки“. Он ощущает этот социальный запрос и пытается протестировать этот новый имидж на своей фракции. Он уже не президент убеждения — он президент-командующий, он отдает команды. Он пытается, в целом, формировать себе имидж жесткого президента», — охарактеризовала политолог поведение Зеленского.

Вместе с тем, уверена Пилецкая, такие политические оппоненты как Виктор Медведчук выглядят сильнее Зеленского.

«Но, к большому сожалению, в этом Зеленский тоже проигрывает. Он выглядит как комик. Его политические оппоненты выглядят намного сильнее его.

Медведчук солидаризировался с позицией Венецианской комиссии. И по юридическим вопросам своей компетенции тоже четко разъяснил президенту, в чем он неправ и какие риски несет узурпация власти», — привела пример политолог.

Читайте также: В Кремле отреагировали на новые предложения Украины по Донбассу

Пилецкая напомнила, что именно Виктор Медведчук является автором действующей сегодня модели парламентско-президентской республики, по которой живет Украина.

«А напомним, что Медведчук — это автор парламентарно-президентской модели. И он, конечно, четко видит, какие угрозы несет нарушение mechanism of checks and balances («механизма сдержек и противовесов», — Ред.), — заключила политический эксперт Юлия Пилецкая.

Виктор Медведчук, КС
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Четверг, 5 ноября 2020
Среда, 4 ноября 2020
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Как после выборов в США будут строиться отношения Америки с Россией

В США сложился устойчивый двухпартийный консенсус восприятия России как противника. Для республиканцев РФ - геополитический противник, стремящийся подорвать международные позиции США, партнер их главного стратегического конкурента - Китая. Для демократов - и геополитический, и идеологический противник, который стремится расшатать ценностные устои США, подорвать веру американцев в демократию и либеральные ценности.
Виктор Скаршевский
Виктор Скаршевский
экономист

Только судебная власть борется за суверенитет страны

За 6 лет функционирования антикоррупционных органов, включая Высший антикоррупционный суд (действует с сентября 2019 года), не посажен ни один топ-коррупционер, а в бюджет антикоррупционные органы возвратили мене 500 тыс. грн, в т.ч. в 2020 году 48,5 тыс. грн. Мягко выражаясь, результата от деятельности антикоррупционной «инфраструктуры» – ноль. Зато коррупционных скандалов вокруг антикоррупционных органов великое множество.
Дмитрий Джангиров
Дмитрий Джангиров
публицист

Двойной удар «слугам» от народа

Парадокс низкой явки заключается в том, что, с одной стороны, искажается общественное мнение, например, заметно снижается доля молодежи и условного «среднего класса», с другой стороны, до избирательных кабинок доходят люди, сделавшие вполне осознанный выбор заранее, а не в последний момент. Именно с «другой стороны» и имеет смысл оценивать итоги местных выборов.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016