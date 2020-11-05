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Лукашенко пообещал вернуть Беларусь в прошлое

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Лукашенко пообещал вернуть Беларусь в прошлое

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что белорусы хотят видеть страну такой, какой она была до выборов, пообещав, вернуть ее к этому состоянию. Свою позицию он высказал в четверг, вручая госнаграды и генеральские погоны.

«И люди уже говорят: мы хотим ту страну, которая была до выборов. Она была такой, какой мы ее видели и хотели видеть, и останется всегда такой, пока я президент. Я хочу, чтобы вы это четко представляли», — сказал Лукашенко, слова которого приводит агентство БелТА.

По его словам, люди уже устали от нестабильности. «Плохо, когда на мирные, тихие, уютные улицы наших городов, особенно столицы, в нарушение закона и порядка выходят разного рода люди. Но, как я говорил, из этого надо извлекать уроки, и у каждого события есть две стороны медали», — сказал Лукашенко. По его словам, вместе с тем есть и что-то полезное, связанное с акциями протеста. «Наконец-то поняли здесь, в Минске, те, кто привык к уюту, теплу, шикарным квартирам (а в основном они там на улицах, зарабатывающие непомерно высокие деньги по нашим временам и в нашей стране), что они могут потерять», — сказал Лукашенко.

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Он отметил, что ему стыдно перед крестьянами, которые вырастили большой урожай в этом году. «Я искренне говорю: мне стыдно перед крестьянами, которые в тяжелейших условиях, когда их „бомбили“ и сверху, и снизу, со всех сторон пугали коронавирусом, в этом году обеспечили небывалый урожай, а равно и продовольственную безопасность нашей страны», — сказал Лукашенко.

Он указал на то, что белорусы, хоть и живут небогато, но никогда так не жили. «Может быть, мы и небогато живем, но, как старшие люди говорят, белорусы еще никогда так не жили. Поэтому давайте сохраним нашу страну, а все наши богатства будут зависеть только от нас», — сказал он.

Беларусь, Александр Лукашенко
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